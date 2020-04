Masques de protection : la guerre commerciale des pays pour les récupérer en premier

La livraison de masques est une opération devenue particulièrement sensible. Elle est surveillée par une dizaine de policiers et gendarmes lourdement armés dans notre pays. La planète entière s'arrache ces petits bouts de tissus. Leurs cours ont flambé et il faut mettre de plus en plus d'argent sur la table pour en avoir. Sur le terrain, les soignants subissent les conséquences de la concurrence entre les pays pour leur obtention.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.