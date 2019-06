VIDEO - Etats-Unis : un employé municipal tue 12 personnes dans la station balnéaire de Virginia Beach

Nouveau drame avec une arme à feu outre-Atlantique. Vendredi, un employé des services municipaux d'une station balnéaire de la côte est américaine a ouvert le feu dans un bâtiment de la ville, faisant 12 morts avant d'être lui-même abattu par la police.





Le bilan, de 11 morts dans un premier temps, a été revu à la hausse et a été porté à 12 après le décès d'une victime qui a succombé à ses blessures sur le chemin de l'hôpital. Quatre autres personnes blessées sont soignées dans les hôpitaux de la région et d'autres auraient pu s'y rendre par leurs propres moyens, a précisé le responsable policier.





Le tireur était un employé municipal, et l'enquête est en cours. Ses motivations restaient, pour l'heure, inconnues. Depuis les faits, les autorités restent floues sur le profil du suspect. Il avait 40 ans et avait servi dans la garde nationale dans sa jeunesse. Son entourage le plus proche est actuellement interrogé par les enquêteurs de police.





Cette énième tragédie, dans un pays marqué par la violence des armes à feu, s'est produite à Virginia Beach, une ville de 450.000 habitants située à environ 300 kilomètres au sud de la capitale fédérale, Washington.