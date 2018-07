VIDÉO - En proie à de fortes chaleurs, la Suède est en feu

Sous-équipée pour l'ampleur des feux de forêts, la Suède a fait appel à l'Union européenne et à l'Otan. L'Italie, l'Allemagne, la Norvège et la Pologne ont répondu présent en envoyant hommes et matériels. Dimanche soir, trente sapeurs-sauveteurs des Unités d'instruction et d'intervention de la Sécurité civile (UIISC) ont atterri à Stockholm, en renfort des deux Canadairs partis de la base de Nîmes-Garrons (sud-est) en fin de semaine dernière.





"Travailler les lisières peu actives ou isolées, traiter la surface, gratter le terrain. C'est une lutte de longue haleine", rapporte Stéphane Nisslé, le chef du détachement, à l'AFP. Les militaires français, spécialisés dans la lutte au sol contre le feu, ont pour mission de contenir les feux pour éviter qu'ils repartent. Une mission qu'ils connaissent bien, puisque les flammes qui embrasent la Suède ressemblent aux feux étendus et virulents du sud de la France. "Le Sud-Est de la France a connu un printemps pluvieux", ajoute Christine Robert, "Cela risque de retarder l'assèchement des sols et donc les feux cette saison". Le monde à l'envers ?