L'Agence nationale des catastrophes naturelles des Philippines l'avait annoncé : le typhon Rai a été le plus violent des 15 qui se sont abattus sur l'archipel cette année. Et pour cause : avec des vents dépassant parfois les 250 km/h quand il a touché terre, il fait partie de la catégorie des super-typhons. Il équivaut à un ouragan de catégorie 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson.

S'il a perdu en intensité, le cyclone poursuit toujours sa course et se trouve sur le nord de l'île touristique de Palawan. Finalement, Rai devrait s'éloigner dans la nuit et passer au-dessus de la mer de Chine méridionale, en direction du Vietnam. La grande majorité des cyclones tropicaux dans l'océan Pacifique se forment entre juillet et octobre. Le passage de typhons tardifs "hors saison" est une conséquence redoutée du réchauffement climatique, car ils sont plus imprévisibles et plus violents.