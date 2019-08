VIDÉO - Météo : une tornade se forme sur les canaux d'Amsterdam

Les images, impressionnantes, ont été largement partagées sur les réseaux sociaux. Ce vendredi 9 août, une tornade s'est formée sur les canaux de la capitale des Pays-Bas, filmée par plusieurs riverains et passants. On y voit la trombe avancer sur l'un des canaux de la ville, et faire voler en éclat plusieurs objets.





Le phénomène - rarissime - n'a fait aucun blessé ni dégâts majeurs.