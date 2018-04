VIDÉO - Métro futuriste, lampadaires intelligents... Comment l'Inde parie sur les villes intelligentes

Autre innovation, l'utilisation des lampadaires intelligents pour illuminer la ville. Des modèles à LED dont l'intensité lumineuse varie : en pleine puissance à 19h lorsqu'il y a du trafic, réduite après 22h quand il y a moins de monde sur la route. Par ailleurs, des caméras et capteurs mesurent la densité de circulation et permettent à un agent de piloter à distance les feux rouges et verts pour réguler le trafic.



Alors que 70 villes compteront d'ici 2030 plus d'un million d'habitants, le cas de Nagpur sera loin d'être isolé.