VIDÉO - Mexique : un des fils d'"El Chapo" libéré en pleine ville à l’arme de guerre par le cartel de Sinaloa

GUÉRILLA - La Garde nationale mexicaine a dû battre en retraite après une bataille rangée, jeudi 17 octobre, contre des hommes d'"El Chapo" Guzman, dans son fief de Culiacan, qui ont lancé une violente attaque armée après l'arrestation d'un des fils du parrain de la drogue.

C’est une de ces scènes que nous autres Européens assimilons à celles d’un film, mais que les Mexicains sont amenés à vivre dans la vraie vie. Jeudi 17 octobre, la police locale a annoncé en grande pompe l’arrestation d’Ovidio Guzman Lopez, l’un des fils du célèbre narcotrafiquant "El Chapo", dans son fief de Culiacan. Et dans la foulée, les membres du cartel de Sinaloa, plus nombreux, ont attaqué la police et l’armée à balles réelles, incendiant des voitures et transformant certains quartiers en zones de guerre durant plusieurs heures, jusqu’à obtenir la libération du suspect.