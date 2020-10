VIDÉO - Michelle Obama accuse Trump d'être "raciste" et de semer "la peur et la confusion"

On savait que Michelle Obama avait peu d’estime pour le successeur de son mari, mais désormais, la chose est clairement dite, à moins d’un mois de la présidentielle américaine ! Dans un message vidéo, l’ancienne Première dame accuse en effet Donald Trump d’être "raciste", de "propager des mensonges pour gagner" et de semer "la peur et la confusion" dans l'esprit des Américains.

Présidentielle US : Trump vs Biden, l'affiche d'une élection imprévisible

Sans surprise, Michelle Obama exhorte donc à se mobiliser pour le candidat démocrate Joe Biden, un dirigeant qui a "le cœur, l'expérience et le tempérament nécessaires pour nous mener vers des jours meilleurs".

"Je veux que tous ceux qui sont encore indécis pensent à toutes les personnes comme moi et mes ancêtres, les mères et les pères qui ont travaillé sans relâche pour bien élever leurs enfants, les adolescents qui portent des sweatshirts à capuche tout en étudiant sans relâche pour obtenir leurs diplômes, les millions de personnes qui me ressemblent, et qui se sont battues, sont mortes et ont trimé comme esclaves, soldats et ouvriers pour aider à construire ce pays (...) Mettez-vous à notre place un instant. Imaginez ce que l'on ressent lorsqu'on se réveille chaque jour et que l'on fait de son mieux pour défendre les valeurs que ce pays prétend chérir - la vérité, l'honneur, la décence - mais que l'on se heurte au mépris de ces efforts. Non seulement par vos concitoyens, mais aussi par un président en exercice."

Et cette dernière de conclure, à la fin de sa vidéo : "Le racisme, la peur, la division. Ce sont des armes puissantes et elles peuvent détruire cette nation si on ne les attaque pas de front."