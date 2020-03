Crise des migrants : guerre d’images à la frontière entre la Grèce et la Turquie

En faisant une recherche d’image inversée, on voit que la première diffusion de cette photo date de 2017. Mauvaise date donc, mais mauvais endroit également. Et pour cause, la scène ne se passe pas à la frontière avec la Turquie, mais à 300 km de là, dans la ville d’Evzonoi, au nord de Thessalonique, près de la frontière avec la Macédoine du Nord. Les agriculteurs protestaient alors contre des hausses d’impôt.

Mais ce n’est pas tout : en Turquie, une autre photo (voir le tweet ci-dessous) a, elle aussi, été largement relayée pour illustrer le fait que "la Grèce attaque femmes et enfants", selon des messages publiés sur Twitter. On y voit un homme, le visage ensanglanté, portant un enfant dans ses bras.

Problème : là-encore, ni la date ni le lieu ne correspondent aux récits qui en sont faits. Toujours grâce à une recherche d’image inversée, on s’aperçoit que le cliché - publié dans le New York Times - a en fait été pris le 16 septembre 2015 à la frontière entre la Serbie et la Hongrie, au poste frontière serbe de Horgos, lors d’affrontements entre la police hongroise anti-émeute et des aspirants à l’exil.