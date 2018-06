VIDÉO - Migrants : le Lifeline, un "nouvel Aquarius", symbole de tension entre les pays européens

Après l"'odyssée" de l'Aquarius et de ses 629 migrants, à qui Malte et l'Italie ont refusé d'accoster et finalement accueilli par l'Espagne, celle du Lifeline ? Samedi soir, à la veille du mini-sommet européen consacré à l'accueil des migrants, le navire de l'ONG allemande du même nom était en tout cas sur le point de devenir à son tour le symbole du bras de fer qui oppose les pays européens sur la prise en charge des migrants secourus en Méditerranée.





A bord du Lifeline, se trouvent environ 230 personnes, dont une quinzaine de femmes et quelques enfants. L'organisation assure leur être venue en aide alors qu'elles étaient en perdition au large de la Libye. Comme pour l'Aquarius, le navire a été refusé successivement par l'Italie puis Malte.