Migrants : les arrivées ont triplé cette année en Grande-Bretagne

Un nouveau bateau de fortune a été repéré aux larges des côtes anglaises il y a quatre jours. Ceux qui ont mené l'opération de sauvetage ne sont pas des garde-côtes, mais des bénévoles sauveteurs en mer. Depuis cet été, ils interviennent de plus en plus loin de Douvres. Pour arriver en Angleterre, les migrants sont prêts à prendre plus de risque et à des traversées plus longues.