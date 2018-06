VIDÉO - Migrants, situation bloquée en Méditerranée

L'Europe est tiraillée, déchirée par le sort des migrants. Le sommet qui a rassemblé dimanche 24 juin à Bruxelles, seize chefs d'État, n'a abouti comme prévu à aucune décision concrète. Et pendant ce temps, plusieurs bateaux attendent en Méditerranée avec à leur bord, des centaines de migrants. Le Lifeline est actuellement en arrêt au large de Malte avec interdiction d'accoster. L'Alexander Maersk est également bloqué au sud de la Sicile.



