VIDÉO - Sur les côtes anglaises, les habitants assistent consternés à l'arrivée de centaines de migrants

Sur les côtes anglaises, les habitants assistent consternés à l'arrivée de centaines de migrants

Depuis le début de l'année, 25.000 migrants sont arrivés en Angleterre, traversant la Manche sur des embarcations de fortune. À Hastings, dans le Sud du pays, les habitants sont témoins de scènes sidérantes d'accostages, et certains organisent la solidarité pour les accueillir.

Alors qu’une réunion d’urgence se tient à Calais ce dimanche 28 novembre, réunissant plusieurs ministres européens en charge de l’immigration autour de Gérald Darmanin, les Britanniques eux, ont été exclus du sommet, après des provocations diplomatiques tentées par Boris Johnson. Quatre jours après le drame le plus meurtrier survenu dans la Manche, avec la mort de 27 migrants qui tentaient la traversée depuis le Nord de la France, l’Angleterre ne cesse pourtant de voir arriver sur ses côtes des dizaines d’embarcations.

Depuis le début de l’année, 25.000 personnes y ont accosté, soit trois fois plus que l'an passé. Dans les communes du bord de mer, les habitants assistent chaque jour quasiment à des scènes sidérantes. Dans le reportage du 13H de TF1 en tête d’article, on aperçoit un nouveau bateau de fortune repéré aux larges des côtes anglaises il y a quatre jours, sur des images de la Royal National Lifeboat Institution, association de sauvetage en mer. Ceux qui ont mené l'opération de sauvetage ne sont donc pas des garde-côtes, mais des bénévoles. Depuis cet été, les embarcations qui accostent sont de plus en plus nombreuses et ils interviennent de plus en plus loin de la ville anglaise de Douvres, la plus proche de Calais. Pour arriver en Angleterre, les migrants sont prêts à prendre plus de risques et à tenter des traversées plus longues.

"Ils avaient passé 30 heures sur ce bateau"

À Hastings, à 80 km à l’ouest de Douvres, les arrivées ont commencé cet été et font partie désormais du quotidien des habitants. "Un bateau est arrivé de nuit une fois, c'était vraiment terrible, raconte Jane Grimshaw, cofondatrice de l'association Hastings Supports Refugees. Ils avaient passé 30 heures sur ce bateau." La bénévole a monté un groupe de volontaires qui viennent sur les plages répondre à l'urgence."Ils ont les premières choses dont on a besoin en arrivant : des couvertures, des boissons, des jus de fruits", explique-t-elle. Cette association, fondée à l’origine pour envoyer des vêtements à Calais, intervient désormais sur les plages britanniques grâce à la solidarité des habitants. "Les gens étaient si généreux et ont donné beaucoup d’argent et de vêtements, on a levé plus de 12.000 euros", se réjouit une bénévole. Les migrants ne restent pas dans la ville, ils sont conduits ensuite dans des centres d'accueil à Douvres. Mais la multiplication des arrivées reste un choc pour les habitants de Hastings. "Mon mari promenait le chien un jour, et il a vu tous les gilets de sauvetage abandonnés là où ils accostent", se souvient une promeneuse sur la plage. "On ne peut pas accueillir tout le monde en Grande-Bretagne, mais on a quand même de la compassion pour eux en ce moment", confie une autre.

Avec moins de trafic et plus de contrôle, les traversées par la route sur des camions sont presque impossibles désormais. La Manche, bien que dangereuse, semble être l’unique chemin pour ces migrants qui veulent rejoindre les côtes anglaises à tout prix. Malgré l’arrivée de l’hiver, la majorité des habitants pensent que cela ne freinera pas les migrants et que des bateaux continueront à s’échouer sur ces plages dans les prochains mois.

TF1 | Reportage E. Stern, L. Barbazanges

