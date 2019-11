Migrants : un nouvel afflux vers l'Europe ?

Ils sont de plus en plus nombreux à arriver sur les îles grecques. Au total depuis le 1er janvier, ce sont 65 829 migrants qui ont atteint la Grèce via la Turquie. La majorité d'entre eux viennent d'Afghanistan et de Syrie. Les ONG et les Nations-unies tirent la sonnette d'alarme sur leurs conditions de vie dans les camps. Mais comment expliquer ces nouvelles arrivées massives sur les côtes grecques depuis quelques semaines ?



