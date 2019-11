Militaires français tués au Mali : les réactions des habitants de Bamako

Le 25 novembre 2019, treize militaires français ont perdu la vie dans un accident d'hélicoptères au Mali. Cela fait maintenant cinq ans que l'Hexagone défend le nord du pays contre les djihadistes à travers l'opération Barkhane. Mais cette intervention française divise les Maliens. Certains soutiennent activement la mission que mènent les soldats français et ont rendu hommage aux militaires tués. D'autres, par contre, remettent en question leur présence dans le pays.



