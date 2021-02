Minneapolis, la ville la plus froide des États-Unis

Notre reportage commence à -26°C, avec un ressenti à -30. Dans l'État du Minnesota, certaines villes vont connaître des températures plus froides qu'au pôle Nord et le décor est déjà planté. Le Mississippi s'est figé. Le roi des fleuves est congelé, comme Minneapolis. Ce week-end, c'est la métropole la plus froide des États-Unis. Et les lacs de la ville appartiennent désormais aux skieurs. Notre reporter, Jérôme Garro, y a rencontré des pêcheurs. Ils pêchaient sur une glace de plus de trente centimètres.