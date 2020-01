VIDÉO - Mobilisation pour venir en aide aux animaux en danger d'Australie

Une course contre la montre est engagée pour sauver un maximum d'animaux, notamment des koalas, victimes des incendies dévastateurs sur l'île Kangourou, connue pour être les "Galapagos" de l'Australie. Le sol calciné par les flammes est jonché de cadavres d'animaux qui ont péri lors des feux qui ont balayé, il y a deux semaines, cette île située au sud de l'immense île-continent. Depuis septembre, des feux de forêt d'une ampleur sans précédent ont dévasté des régions entières du sud et de l'est de l'Australie, causant la mort de plus d'un milliard d'animaux. Associations et particuliers se mobilisent pour tenter de leur venir en aide, comme LCI vous l'explique dans la vidéo ci-dessous :