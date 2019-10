Mort d'Abou Bakr al-Baghdadi : les premières images de l'assaut

L'organisation État islamique a confirmé la mort de son chef, Abou Bakr al-Baghdadi, et a promis des représailles contre les États-Unis. L'armée américaine a diffusé des images de l'opération commando qui avait été menée le week-end dernier. On y voit notamment le bombardement du bâtiment où se trouvait Abou Bakr al-Baghdadi. Des images aériennes commentées par notre journaliste Frédérique Agnès.



