Mort de George Floyd : des obsèques d'ampleur inédite aux accents (très) politiques

"Say his name"

La foule a scandé "Say his name", "dites son nom", et "We will breathe", "nous respirerons", en référence aux derniers mots de George Floyd, mort étranglé sous le genou d'un policier blanc lors de son interpellation. Son calvaire, filmé et relayé largement sur les réseaux sociaux, a provoqué une onde de choc dans tout le pays.