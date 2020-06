Mort de George Floyd : le point sur la situation aux États-Unis

"Pas de justice, pas de paix". Après la menace proférée par Donald Trump de déployer l'armée, des manifestations et affrontements ont eu lieu dans de nombreuses villes des États-Unis. C'est le cas devant la Maison-Blanche à Washington, à New York ou encore à Los Angeles. Huit jours après la mort de George Floyd, l'autopsie officielle a confirmé que l'Afro-américain de 46 ans avait été étouffé par le policier qui l’interpellait à Minneapolis, le 25 mai. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.



