VIDÉO - Moscou paralysée par "la tempête de neige du siècle"

Depuis l'apparition des relevés météorologiques, jamais il n'avait autant neigé sur Moscou : il est tombé sur la capitale russe l'équivalent d'un mois de neige ces 36 dernières heures. C'est peu dire que l'évènement a semé la pagaille. Le cumul de neige atteignait 43 cm ce lundi, provoquant l'annulation d'une centaine de vols dans les aéroports de Moscou et des embouteillages dans de nombreuses artères de la capitale, avec une température affichant -13 degrés. Une personne est morte, par la chute d'un arbre (plus de 2000 ont été déracinés), et 5 autres ont été blessées.