VIDÉO - Moscou : un bus fonce dans un passage souterrain, au moins quatre morts

On ne connait pas encore les raisons qui ont conduit ce bus à dévaler des escaliers jusque dans l'entrée d'un passage souterrain de l'ouest de Moscou. Le bilan a été revu à la baisse par le ministère des Transports. Quatre personnes au moins ont été tuées et plus de dix ont été blessées, selon un nouveau bilan rapporté par l'agence TASS.





Le bus municipal circulait sur l'une des artères les plus passantes de l'ouest de Moscou, près de la station de métro Slavianski boulvar. Il s'est engagé dans l'entrée de ce passage souterrain avant de dévaler les escalier et faucher plusieurs piétons.