Cet Américain est le sosie officiel de Napoléon

La ressemblance est troublante. Même nez aquilin, même regard perçant et même taille (1m68). Mark Schneider est le sosie officiel de Napoléon Bonaparte. Cet Américain est aujourd’hui de toutes les reconstitutions des célèbres batailles, de l’autre côté de l’Atlantique, devant des foules de spectateurs curieux et admiratifs.

Mark Schneider est aussi célèbre en Europe, qu'il a traversée pour rejouer les combats de la Grande Armée. Il est une star en Allemagne, a été ovationné à Austerlitz, à Iéna, mais aussi à Borodino devant Vladimir Poutine. Il a également rencontré Valéry Giscard d’Estaing en 2012. Au-delà de la ressemblance physique, Mark est né exactement 200 ans après Napoléon. Il se rappelle son enfance qu’il n’a pas très bien vécu. "Quand j’étais à l’école, les autres enfants se moquaient de moi à cause de ma petite taille et de mon grand nez. Un jour, je suis revenu très malheureux à la maison et j’en ai parlé à ma mère. Elle m’a répondu 'ne t’en fais pas, ce sont des jaloux parce que les seuls qui ont un grand nez et une petite taille sont les rois et les empereurs de France'. J’étais si remué que je m’en souviens encore aujourd’hui", raconte-t-il.