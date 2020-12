États-Unis : une violente explosion à Nashville, la police évoque un acte intentionnel

L'un d'eux serait lié à l'explosion en lien avec un véhicule, un camping-car duquel émanait un message audio prévenant qu'il fallait évacuer la zone. La police, qui évoque ce qui "semble être un acte délibéré". Alors qu'une vingtaine d'immeubles a été endommagée, selon le maire de la ville, John Cooper, on dénombre au moins trois personnes légèrement blessées et transportées à l'hôpital, selon les pompiers. Leur vie ne serait heureusement pas en danger.

L'explosion matinale s'est produite dans le nord du centre-ville, près de la tour AT&T. Cette dernière est emblématique de la ville et surnommée "Batman Tower" en raison de sa forme. Rapidement sur les lieux, les forces de l'ordre ont bouclé le quartier. Un témoin de la scène a déclaré à CNN que les fenêtres de son domicile, à deux pas du véhicule incriminé, avaient volé en éclat. Une enquête a évidemment été ouverte pour déterminer les causes de cette détonation : les médias américains précisent que plusieurs agences sont mobilisées, parmi lesquelles le FBI.

Dans ce quartier touristique, on dénombre de nombreux restaurants et bars. Réveillés par le bruit intense, les habitants de Nashville ont constaté d'importantes flammes et une colonne de fumée noire. Des images impressionnantes partagées par des médias et des particuliers sur les réseaux sociaux.