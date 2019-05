VIDÉO - Naufrage d'un bateau de tourisme sur le Danube : la police hongroise dévoile des images de la collision

En raison de chutes de pluie abondantes mercredi 29 mai et depuis le début du mois de mai, un fort courant agite le Danube, compliquant la tâche des secours et laissant craindre un bilan plus élevé. Quinze navire sont mobilisés pour rechercher les disparus. Selon un haut gradé des pompiers, Gabor Szolt Patakai, les recherches s'étendent vers le sud de Budapest sur toute la longueur du Danube, jusqu'à la frontière avec la Serbie dont les autorités ont été contactées. Les recherches, concentrées toutefois à Budapest, se sont poursuivies toute la nuit. L'épave du bateau a été localisée après plusieurs heures près du pont Marguerite, selon la télévision publique hongroiseM1.