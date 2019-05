VIDÉO - Naufrage d'un bateau de tourisme sur le Danube : des recherches "extrêmement dangereuses" selon les autorités

En raison de chutes de pluie abondantes mercredi 29 mai et depuis le début du mois de mai, un fort courant agite le Danube, et complique grandement la tâche des secours. Il rend les opérations de plongée "extrêmement dangereuses", a souligné le ministre des affaires étrangères hongrois. "La visibilité (sous l'eau) est nulle et l'eau continue à monter", a-t-il ajouté, rappelant que la veille les plongeurs n'avaient pas réussi à atteindre l'épave, qui repose par six mètres de fond sous le pont Marguerite. Les secouristes estiment probable que la majorité, voire tous les corps manquants se trouvent à l'intérieur de l'épave, la quasi totalité des passagers s'étant trouvés à l'intérieur du bateau lors du naufrage, survenu par temps de pluie.





Quinze navires sont mobilisés pour rechercher les disparus. Selon un haut gradé des pompiers, Gabor Szolt Patakai, les recherches s'étendent vers le sud de Budapest sur toute la longueur du Danube, jusqu'à la frontière avec la Serbie dont les autorités ont été contactées. Les recherches, concentrées toutefois à Budapest, se sont poursuivies toute la nuit.