Neige : les New-Yorkais face à un phénomène climatique exceptionnel

Dans New York paralysé, peu de véhicule dans les rues, la priorité est au chasse-neige. En se rendant à Time square à bord d'un taxi, notre correspondant Jérôme Garro découvre une ville à l'arrêt. Malgré les rues désertes, le véhicule avance à toute petite vitesse. En arrivant à destination, notre journaliste découvre un Time Square débarbouillé à coups de pelle et de déneigeuse, et même de brosse. "D'habitude, vous ne pouvez rien entendre. C'est toujours plein de monde et très bruyant", note une habitante. "Ce n'est pas simple de sortir de chez soi. Toutes les rues ne sont pas nettoyées donc on tombe facilement", confie un Américain.