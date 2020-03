Neuf ans après, visite exceptionnelle à l’intérieur de la centrale nucléaire de Fukushima

Le 11 mars 2011, la centrale nucléaire de Fukushima a été détruite par un séisme et par l'un des tsunamis les plus dévastateurs de l'histoire du Japon. Depuis, des milliers d'ingénieurs et d'ouvriers tentent de démanteler le site. Mais un nouveau problème surgit chaque jour. Ils doivent à présent se débarrasser de plusieurs millions de mètres cubes d'eau radioactive.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.