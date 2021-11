New York : des sirènes un peu trop bruyantes

À New York, plus qu'ailleurs, les véhicules d'urgence sont responsables de plus en plus d'accidents. En 2020, 114 morts impliquant des véhicules de police ont été enregistrées, 33 ont été causées par des ambulances et 25 par des camions de pompiers. On ne fait pas le tri entre ce qui est urgent et ce qui ne l'est pas. C'est ce que nous explique le docteur Jeffe Clawson, urgentiste à Salt Lake City et inventeur d'un protocole d'urgence utilisé dans 60 pays, dont la France, mais toujours pas aux États-Unis.