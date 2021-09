VIDÉO - "L'eau arrivait jusqu'au cou" : les New-Yorkais sous le choc après le passage d'Ida

À New York, il est tombé près de 180 millimètres d'eau en deux heures, soit l'équivalent de deux mois de pluie dans la région. Des précipitations qui ont gagné le métro, mais aussi les immeubles de la ville. Dans le Queens, Dany Ong s'est retrouvé coincé dans son appartement situé dans les sous-sols d'un immeuble. "L'eau est passée par un trou dans mon appartement et elle arrivait jusqu'au cou. Heureusement, mon voisin du dessus m'a attrapé par la main, puis il a aidé ma femme pour nous faire sortir du bâtiment", explique-t-il.

J'ai vu énormément de voitures coincées et embouties les unes dans les autres" - Elsa de Saignes, Française vivant à New York

Dans les quartiers du Bronx, de Brooklyn et du Queens notamment, de nombreux automobilistes ont été surpris par ces événements climatiques soudains et n'ont pas eu d'autres choix que d'abandonner leur voiture sur leur trajet. Les rues, avenues, voies rapides ont été soudainement transformées en torrents. Des scènes constatées par Elsa de Saignes, habitante française à New York : "On a assisté à des scènes impressionnantes. Moi j'étais à côté de Central Park, les voitures étaient sur le trottoir. J'ai vu énormément de voitures coincées et embouties les unes dans les autres", confie-t-elle sur LCI.