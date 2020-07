VIDEO - New York : le slogan "Black Lives Matter" peint en lettres géantes devant la Trump Tower

Face à la tour grise qui s'élève dans les airs, des lettres jaunes qui s'étalent sur le bitume. Le message est plus qu'explicite pour quiconque regarde par les fenêtres de la Trump Tower, à New York, sous lesquelles on peut désormais lire le slogan "Black lives matter". Ce jeudi 9 juillet, travailleurs de la ville, bénévoles en tout genre et même le maire Bill de Blasio, se sont munis d'un rouleau de peinture pour écrire cette phrase tristement célèbre sur la 5ème avenue.