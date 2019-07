VIDÉO - New York : Manhattan plongé dans le noir après une panne d'électricité

Ironie du sort, la panne est intervenue le jour anniversaire du Black out, une coupure d'électricité gigantesque et inoubliable qui avait touché quasiment toute la ville en 1977. En pleine crise économique, New York avait été le théâtre de pillages et de vandalisme, avec plus d'un millier de commerces touchés. Le courant n'avait été rétabli qu'au bout de 25 heures et après plusieurs centaines d'interpellations. La panne n'a cette fois duré que trois heures, ce qui n'a pas empêcher les Américains de pousser des cris de joie lorsque le courant a été rétabli.