New York, prochain épicentre de l'épidémie de coronavirus

Ce jeudi 26 mars 2020, le nombre de morts du coronavirus à New York s'élève à près de 400, soit une augmentation de 100 nouveaux décès par rapport à la veille. C'est une hausse affolante alors que les autorités de la ville appellent à l'aide depuis plusieurs jours. Tous les hôpitaux sont submergés. Pourtant, le pic de l'épidémie est encore loin. Partout, on essaie de trouver de la place pour accueillir les malades.



