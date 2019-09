Nigeria : plus de 300 jeunes victimes de viols et de tortures sauvés d'une "maison de l'horreur"

FAIT-DIVERS - La police nigériane a découvert jeudi soir lors d'un raid l'existence d'une école coranique à Kaduna, dans le nord du pays, infligeant des traitements inhumains à ses élèves. En tout, les forces de l'ordre ont secouru près de 300 jeunes, dont de nombreux mineurs, victimes de viols et tortures. Les responsables de l'établissement ont été arrêtés.

Lors d'une descente de police menée jeudi soir dans le quartier de Rigasa, à Kaduna, une ville du nord du Nigeria, les autorités ont découvert et secouru près de 300 jeunes, dont de nombreux mineurs, victimes de viols et de tortures au sein d'une école coranique. L'alerte a été donnée par le voisinage, qui se doutait que quelque chose d'anormal se passait dans l'établissement.

Le porte-parole de la police locale, Yakubu Sabo, a indiqué que cette "maison de l'horreur" faisait vivre ces élèves et étudiants dans "des conditions inhumaines et dégradantes sous couvert de leur apprendre le Coran et de les redresser". "Nous avons trouvé une centaine d'étudiants, dont des enfants de neuf ans à peine, enchaînés dans une petite pièce, dans le but de les corriger et de les responsabiliser", a précisé Yakubu Sabo.