VIDÉO - Biélorussie : l'intrépide arrière-grand-mère anti-Loukachenko défie encore la police

Elle est devenue l'héroïne de tout un peuple depuis qu'une vidéo virale l'a montrée résitant aux policiers anti-émeutes qui lui arrachaient son drapeau lors d'une manifestation. Une scène qui s'est répétée ce samedi, alors qu'une marche de femmes a de nouveau eu lieu dans les rues de Minsk pour protester contre la réélection très controversée, le 9 août dernier, du président Alexandre Loukachenko.

Nina Baguinskaïa, désormais l'un des visages les plus connus des protestations à l'ampleur inédite qui agitent le pays, était bien sûr présente avec son drapeau rouge et blanc, symbole de l'opposition. Sur les images de la vidéo en tête de cet article, on voit cette arrière-grand-mère de 73 ans tenter d'empêcher un policier de s'en emparer, allant jusqu'à se cramponner à l'étendard en suivant l'homme cagoulé jusqu'à un fourgon, et de finir par être arrêtée.