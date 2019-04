VIDÉO - Le béluga découvert par des pêcheurs norvégiens est-il un espion russe ?

Un béluga espion au service de la Russie ? Comme le montrent des images de la télévision norvégienne NRK, des pêcheurs au large de l'île d'Ingøya, dans le comté de Finnmark, au nord de la Norvège, l'ont découvert le 25 avril dernier. La baleine blanche, filmée en train de nager à côté du bateau de pêche, était amicale avec les humains. Semble-t-il apprivoisé, l'animal marin était aussi équipé d'un étrange harnais très serré, pouvant servir à maintenir du matériel (un appareil photo ou une arme) sur lequel était inscrit la mention "Equipment of St. Petersburg" ("Équipement de Saint-Pétersbourg", ndlr).





Il n'en fallait pas plus à la Norvège pour soupçonner le béluga d'appartenir à l'armée russe. "Si cette baleine vient de Russie - et il y a tout lieu de le croire - ce ne sont pas les scientifiques russes qui en sont à l'origine mais plutôt l'armée", a déclaré Martin Biuw de l'Institut de recherche marine du Norvège à la télévision locale NRK. Audun Rikardsen, un professeur spécialisé en biologie marine de la Arctic University of Norway, a précisé au média norvégien que "la Russie possède des baleines domestiquées en captivité et que certaines ont été relâchées". À Saint-Pétersbourg, les chercheurs qu'il a contactés ont affirmé tout ignorer d'un tel équipement. Selon eux, l'animal en question proviendrait d'un camp militaire basé à Mourmansk.