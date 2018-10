VIDÉO - "Nous sommes tombés amoureux" : Donald Trump déclare sa flamme à Kim Jong-Un

Et pourtant, il y a à peine un an, les deux chefs d’Etat se méprisaient par petites phrases interposées. "Nous étions sur le point d’entrer en guerre avec la Corée du Nord, c’est vraiment ce qu’il allait se passer", a rappelé Donald Trump à ses partisans. Avant d’ajouter : "J’étais vraiment intraitable, et lui aussi. Chacun se renvoyait la balle."





Mais il est désormais loin le temps du "rocket man" ou de la course au plus gros bouton nucléaire. Car Donald Trump a fait monter d’un cran la chaleur des relations entre lui et le leader nord-coréen. Le président des Etats-Unis a avoué : "Nous sommes tombés amoureux. Vraiment." Et d’ajouter que ces sentiments sont nés d’une relation épistolaire : "Il m’a écrit de magnifiques lettres, de très belles lettres. Nous sommes tombés amoureux. " Ses supporters ont applaudi cette déclaration, accompagnant leur soutien de rires.