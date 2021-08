"Nous vous traquerons" : les États-Unis menacent Daech de représailles après les attentats à Kaboul

L'État islamique a revendiqué son implication. Jeudi, alors que deux attentats-suicides ont été perpétrés près de l'aéroport de Kaboul en Afghanistan, et ont fait "au moins" 13 à 20 morts et 52 blessés, l'EI a mentionné que l'un de ses combattants est parvenu à franchir "toutes les fortifications de sécurité". Il serait alors parvenu à actionner sa ceinture explosive à moins de "cinq mètres des militaires américains", selon le communiqué diffusé par son agence de propagande Amaq.

"Nous vous pourchasserons et nous vous ferons payer", a-t-il affirmé à l'adresse des auteurs de l'attaque, ajoutant que les États-Unis répondraient "avec force et précision quand nous le déciderons, où et quand nous le choisirons". Joe Biden a également ordonné aux responsables militaires "de développer des plans opérationnels pour frapper les cibles, la hiérarchie et les installations" de l'EI en Afghanistan.