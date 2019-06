VIDEO - Nouvelle crise de tremblements : "A quel point Angela Merkel est-elle malade ?" L'Allemagne s'interroge

De son côté, le quotidien conservateur Die Welt réclame de la transparence : "Parce que lorsque de telles choses deviennent publiques, la question se pose immédiatement : qui gouverne réellement ? A qui profite cet accès de faiblesse ? Les majorités sont-elles en danger parce que le public perd confiance dans la capacité des dirigeants à s’affirmer ?" Pour autant, s'il évoque une éventuelle "démission", Die Welt estime qu'elle n'est pas souhaitable pour l'heure en raison des répercussions politiques d'une telle décision.





Le Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui consacre son éditorial à la polémique, conseille à la principale intéressée d" ignorer les croassements". Et de rappeler qu'en "tout état de cause, Merkel était suffisamment en forme pour s’envoler pour le Japon", où elle prend part au sommet du G20. Le journal Tagesspiegel, lui, a obtenu un indiscret de la part d'un proche de la chancelière, lequel préfère relativiser. " Merkel n’est qu’un être humain, après tout. Elle a eu une année épuisante et aura 65 ans en juillet."