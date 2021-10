Nouvelle éruption aux Canaries : l'aéroport fermé à cause de nuages de cendres

Le Cumbre Vieja n'en finit plus de cracher sa lave. Le volcan est en éruption depuis 19 jours. Mais le vent vient de tourner et pousse désormais les cendres au-dessus de l'aéroport. Ce jeudi matin, les autorités ont donc décidé de le fermer, laissant les pistes totalement vides. À l'intérieur, les passagers sont bloqués. "On ne sait pas grand-chose mais la compagnie a annoncé qu'elle nous paierait l'hôtel si on décide d'y passer la nuit", précise l'un d'entre eux. "Ils nous ont aussi proposé de nous acheter un billet pour le ferry", rappelle une autre.