Nouvelle manifestation monstre au Liban, que se passe-t-il depuis quatre jours ?

CONTESTATION - Ce dimanche 20 octobre, des dizaines de milliers de manifestants sont une fois encore dans la rue, pour réclamer le départ de la classe politique et dénoncer des conditions de vie de plus en plus difficiles.

Pour la quatrième journée consécutive, les Libanais sont dans la rue. Par dizaines de milliers, ils se sont rassemblés ce dimanche à Beyrouth, pour prostester contre des conditions de vie devenues de plus en plus difficiles et réclamer le départ des dirigeants qu'ils jugent inaptes et corrompus. En résulte, une contestation d'une ampleur inédite.

Depuis jeudi, des dizaines de milliers de libanais se rassemblent chaque jour pour exprimer leur ras-le-bol dans ce pays éprouvé par des années de crise économique. Ainsi, ce sont des ouvriers, des universitaires, des commerçants, des étudiants, des jeunes et des moins jeunes, et de toutes les confessions, qui n'ont cessé, jour et nuit, de demander le départ de la classe dirigeante, aux affaires pour la plupart d'entre eux, depuis la fin de la guère civile, dans les années 90. Alors de Tripoli et Akkar, dans le nord, à Baalbeck dans l'est en passant par de nombreuses localités côtières et jusqu'à Tyr et Saïda dans le Sud et le Chouf dans l'Est, les Libanais ont défilé pour exprimer leur ras-le-bol.

Hier, samedi 19 octobre et dans la nuit, les manifestations ont rassemblé dans une ambiance festive des dizaines de milliers de personnes à travers le pays. A Tripoli, une ville pourtant conservatrice, la foule massée place al-Nour a dansé tard samedi soir au rythme d'une musique animée par un DJ et diffusée via haut-parleurs. Ailleurs dans le pays, des manifestants ont dansé et chanté. Des pneus ont été incendiés et des routes bloquées mais il n'y a pas eu de heurts avec les forces de sécurité, a constaté l'AFP.