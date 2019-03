VIDEO - Nouvelle-Zélande : non-musulmanes, elles portent un foulard par solidarité avec les victimes de Christchurch

Kate Mills Workman, une étudiante de 19 ans de Wellington, a de son côté posté sur Twitter un selfie de son visage couvert d'un foulard vert. "Si je le pouvais, je me rendrais à la mosquée et je me mettrais à l'extérieur pour montrer mon soutien aux musulmans, mais j'ai des cours et je ne peux pas les manquer", a-t-elle expliqué. Et d'ajouter : "Bien évidemment, tout cela a été déclenché par la terrible tragédie de Christchurch, mais c'est aussi une façon de montrer qu'aucune forme de harcèlement ou de sectarisme fondée sur un symbole religieux ne peut être admise", a-t-elle ajouté.