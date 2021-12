Nouvelles restrictions sanitaires : que se passe-t-il chez nos voisins européens ?

Face à la flambée des contaminations au Covid-19, le gouvernement pourrait s'inspirer de nos voisins belges. En Belgique, les fermetures de classes se multiplient. Comme l'Hexagone au printemps dernier, le pays a choisi d'avancer les vacances scolaires d'une semaine. Elles ne commenceront plus le 27 décembre, mais dès le 18. Le pays instaure également un couvre-feu pour trois semaines. Bars et restaurants doivent fermer à 23 heures.

En Italie aussi, les autorités veulent cibler les plus jeunes. Et pourquoi pas en ouvrant la vaccination aux cinq à onze ans. L'Agence italienne des médicaments a donné son feu vert, mais comme dans l'Hexagone, le gouvernement s'interroge. En attendant, dès lundi, les non-vaccinés ne pourront plus accéder aux bars et restaurants même avec un test négatif.