VIDÉO - Vladimir Poutine reçoit Kim Jong-un à Vladivostok pour leur premier sommet commun

Depuis le début de l'année 2018, l'actuel dirigeant suprême de la Corée du Nord a multiplié les rencontres avec ces homologues, à l'instar des rencontres avec Donald Trump il y a deux mois ou encore avec son homologue sud-coréen Moon Jae-in en avril 2018. Jusqu'à présent, la Russie était restée à l'écart de la spectaculaire détente observée sur la péninsule coréenne.





Cette rencontre entre les deux chefs d'Etat intervient deux mois après le fiasco du sommet de Hanoi, où Kim Jong-un et Donald Trump n'ont pas trouvé d'accord concernant la question du nucléaire. Cependant, le président américain a déclaré, lors de la réception de Moon Jae-in le 11 avril dernier, qu'un troisième sommet "pourrait avoir lieu", alors que le dirigeant nord-coréen cherche des soutiens dans son bras de fer avec Washington et un certain rééquilibrage de ses relations entre Pékin, son plus proche soutien, et Moscou, ancien allié de la Guerre froide.