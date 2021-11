"On a l'impression d'une guerre napoléonienne" : le conflit sur la pêche vu par les Britanniques

La relation franco-anglaise est en pleine tempête. Car Paris a menacé de renforcer les contrôles aux frontières et d’interdire les produits de la mer venant du Royaume-Uni dès mardi 2 novembre. Dans cet épineux dossier des licences de pêche, cela fait déjà plusieurs jours que le ton monte entre Londres et son voisin outre-Manche sur la pêche, et rien ne semble pouvoir apaiser cette querelle.

Au sein de la capitale britannique, les habitants observent, impuissants, ce conflit. "On parle de deux groupes de gens qui se battent pour leur gagne-pain : les pêcheurs britanniques et les pêcheurs français. En termes économiques, ce n'est pas très significatif. Mais en termes de symboles, alors oui, c'est très important", analyse, depuis Londres, un citoyen britannique au micro du 13H de TF1, dans la vidéo en tête de cet article.

"Pour nos gouvernements, c'est un jeu politique : ils s'adressent à leurs électeurs. Il y a une élection en France, et Boris Johnson parle à ses électeurs pro-Brexit", souligne un autre londonien.

Une autre précise : "Dans le Sud-Ouest, la pêche, c'est très important. Les gens sont très inquiets, et certains pensent que si on n'avait pas voté le Brexit, on n'aurait pas eu ce problème. Mais on l'a fait, alors il faut le résoudre".