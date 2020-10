"On the road" : à la rencontre des habitants de Memphis

Ville du blues et du king Elvis, Memphis est connu pour son côté festif. La fête y est en sourdine. Son tourisme a enregistré dix millions d'euros de perte sèche. Les conséquences sociales de la crise du Covid-19 n'en finissent plus. Les Afro-américains y représentent les deux tiers de la population. Et leur choix entre les deux candidats à l'élection présidentielle américaine n'est pas si évident.



