VIDÉO - "L'impact va être énorme" : la colère des pêcheurs face à la baisse drastique des quotas de soles

Pour autant, les pêcheurs de Charente-Maritime et de Gironde ont du mal à encaisser la nouvelle, comme au port de la Cotinière, à Saint-Pierre d'Oléron, où la sole est l'espèce la plus pêchée. 800 emplois directs en dépendent. Du coup, la profession s'inquiète : "70% de mon chiffre d'affaires, c'est de la sole. On fait ça toute l'année donc l'impact va être énorme. Je ne sais pas comment on va faire", s'émeut ainsi Nicolas Aussant dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article.

"Cette baisse de 36%, ce n'est pas que pour cette année, c'est une proposition qui est validée pour cinq ans et on sait qu'à moins 36%, il y a des navires qui n'arriveront pas à passer le cap", renchérit Eric Renaud, directeur de l'organisation de producteurs. Quant à Olivier Mercier, pêcheur à Arcachon, il ne croît pas au coup de pouce annoncé par l'État. "On est dans le flou le plus total. On nous dit qu'on va avoir des aides, on ne sait pas comment, on ne sait pas quoi, on ne sait pas pour combien de temps, ni sous quelles conditions", explique-t-il.