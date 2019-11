Onze djihadistes français menacés d'expulsion en Turquie

Onze djihadistes français, dont la plupart sont des femmes, devraient être expulsés vers Paris en plusieurs voyages et sous bonne escorte au cours des prochains jours. Le risque de les voir s'évader et de passer entre les mailles du filet est toutefois infime. A noter que les citoyens évoqués ne sont pas des gros bonnets de l'Etat islamique. Une fois rentrés au pays, ces suspects seront présentés à un juge, puis incarcérés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.