Opposition muselée à Hong Kong : la démocratie en danger

À Hong Kong, les manifestants sont à nouveau descendus dans la rue ce dimanche, mais la bataille est inégale. Et pour cause, la Chine s’apprête à voter une loi à effet immédiat qui mettrait un terme à toute opposition politique dans l'ancienne colonie britannique. Est-ce la fin du bras de fer entre les pro-démocraties et le régime de Pékin ? Plusieurs milliers de personnes ont décidé de braver les interdictions pour exprimer leur rancœur et leur angoisse face à l'avenir.



