VIDÉO - Orage volcanique, fontaines de lave et désert de cendres : les images du réveil du volcan Taal aux Philippines

Un spectacle électrique et lunaire. Quarante-deux ans après sa dernière éruption, le volcan Taal, dont la particularité est d'être situé dans un lac sur une île elle-même dans un lac sur une île à 65 km au sud de Manille, met les Philippines en état d'alerte. L'un des volcans les plus actifs au monde, du fait de sa position sur la "ceinture de feu du Pacifique", s'est réveillé dimanche 12 janvier, propulsant dans l'air une colonne de 15 kilomètres de cendres et de fumées, zébré de décharges d'électricité statique.

Face au risque d'éruption "explosive", la plus dangereuse car des blocs et des débris de roche peuvent être projetés à plus de 100 km/h, les autorités locales ont relevé l'alerte au deuxième niveau le plus élevé. L'éruption du Vésuve en l'an 79, ayant conduit à l'ensevelissement et à la destruction totale de la ville romaine de Pompéi, est la plus célèbre de ce type.